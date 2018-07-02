Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” başladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sea Life Hotel’de 1-6 Temmuz tarihleri arasında yer alacak yaz kampında, yaşam tarzı değişikliği yönünde teorik ve pratik bilgiler verilecek bir program hazırlandı.

Katılımcılar; diyabetten korunmak, diyabetlerini kontrol altına almak ve sağlıklı yaşamak için “yaşam tarzı değişikliği” dendiğinde ne anlaşılması gerektiği konusunda bilgilendirilecekler ve teşvik edilecek.

Kampa katılacak uzmanlar şöyle:

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan, Biyokimya bilim doktoru Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Sav,Kolan British Hospital başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Harun Gülmez,Kolan British Hospital doktorlarından Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Cazımoğlu.”

Programda sabah yürüyüşleri, sosyal etkinlikler yanında kampa katılanların üç aylık kan şekerlerine bakılacak, her gün açlık ve tokluk kan şekerleri kontrol edilerek aldıkları besinlerin vücutlarında kan şeker seviyesine etkileri hakkında fikir sahibi olmaları sağlanacak.