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 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin salı toplantıları devam ediyor

Gülmez, “Diyabet: Teşhis Öncesi ve Sonrası Yanlışlar” konusunda konuşacak.

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27/09/2019

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 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin salı toplantıları devam ediyor

 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin salı toplantıları devam ediyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Salı akşamı saat 17:30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) yer alacak sohbet toplantısının konuğu Kolan British Hospital Baş Hekimi Opr.Dr. Harun Gülmez olacak.
Gülmez, “Diyabet: Teşhis Öncesi ve Sonrası Yanlışlar” konusunda konuşacak. Arzu eden konuklara 17:30’da kan şekeri ölçümü de yapılacak. 

27/09/2019 10:56

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