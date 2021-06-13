Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı yeniden Umut Öksüz...

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanlığına yeniden Umut Öksüz seçildi.

Birliğin dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda yetkili organlar belirlendi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda, Zakire Kaleli’nin divan başkanlığına, Ülker Pozan Cihangir’in ve Mehmet Yazman’ın divan sekreterliğine seçilmesinin ardından başkan Umut Öksüz açılış konuşmasını yaptı. Bahar Güzer’in faaliyet rapor sununu , Safiye Çağansel’in mali rapor sunumları sonrasında raporların onaylanması ile seçime geçildi.

Gerçekleşen seçimde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği başkanlığına tekrardan Umut Öksüz seçildi.

Yetkili organlar ise şöyle şekillendi:

“Yönetim kurulu;

Başkan Dr.Ecz. Umut Öksüz

Genel Sekreter Ecz. Bahar Güzer

Veznedar Ecz. Halit Kavçın

Faal Üye Ecz. Safiye Çağansel

Faal Üye Ecz. Zakire Kaleli

Yedek Üye Ecz. Mustafa Faruk

Yedek Üye Ecz. Zerin Volkan Candemir

Onur Kurulu;

Ecz. Süay Sevinç

Ecz. Demet İlerici

Ecz. Ayberk Gürsoy

Ecz. Sevcan Güvenir

Ecz. Duygu Adahan

Ecz. Mehmet Yazman

Ecz. İlgen Görgüner

Denetleme Kurulu;

Dr. Ecz. Ahmet Kunter

Dr. Ecz. Mustafa Gürman

Ecz. Arzum Davulcu

Ecz. Melis Uzun

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13/06/2021 10:53