Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), Olağan Genel Kurulunu dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da üyeler, yönetime güven tazelerken, hayata yeni geçen KTEB Değişiklik Yasa Tasarısı sonucunda yönetim kurulu sayısı artırıldı.

KTEB’den verilen bilgiye göre, Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan başkanı Ecz. Cevher Cem Süzal ve iki sekreter Ecz. Fulden Donangil ve Ecz. İldem Mısırlı görev aldı.

Konuşmaların ardından gündemde sunulan raporlar onaylanıp kurullarda görev alacak üyeler belirlendi.

Buna göre KTEB Yönetim Kurulu ve diğer yetkili organları şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri: (7 Asil -3 Yedek)

-Dr. Ecz. Umut Öksüz

-Ecz. Dicle Tekiner Hassan

-Ecz. Halit Kavçın

-Ecz. Ülker Pozan Cihangir

-Ecz. Ayşe Keten

-Dr. Ecz. Mehmet Dümenci

-Ecz. Fulden Donangil

-Ecz. Arkan Adışanlı

-Ecz. Duygu Adahan Kuran

-Ecz. İsmet Tufan

Onur Kurulu (Disiplin Kurulu) Üyeleri: (5 Asil -2 Yedek)

-Ecz. Süay Sevinç

-Ecz. Ebru Başay

-Ecz. Sevcan Güvenir

-Ecz. Fatma Tahsin

-Ecz. Ayberk Gürsoy

-Ecz. Dilek Taçoy

-Ecz. Ayberk Gürsoy

Denetleme Kurulu Üyeleri: (3Asil -1 Yedek)

-Dr. Ecz. Mustafa Gürman

-Ecz. İsmet Abbasoğlu

-Ecz. Bahire Çeler

-Ecz. Hasan İsfendiyaroğlu

Temsil Kurullarının Belirlemesi;

Lefkoşa Bölgesi (9 Asil – 2 Yedek)

-Ecz. Arzum Davulcu

-Ecz. Ali Ersoy

-Ecz. Enver Halksever

-Ecz. İsmet Abbasoğlu

-Ecz. Bahar Nurluöz

-Ecz. Gülnur Çelik

-Ecz. Nezire Çınarlı

-Dr. Ecz. Hüseyin Sakallı

-Ecz. İldem Mısırlı

-Ecz. Öznem Kılınçkını

-Ecz. Türkan Şentip

-Ecz. Bahire Turganer

-Ecz. Behayi Yılmabaşar

Gazimağusa Bölgesi (5 Asil – 2 Yedek)

-Ecz. Emre Osmankan

-Ecz. Demet İlerici

-Ecz. Bahar Güzer

-Ecz. Özge Kale

-Ecz. Ali Barışer

-Ecz. Emir Akşahoğlu

Gazimağusa Mesarya Bölgesi (3 Asil – 1 Yedek)

-Ecz. Güner Binboğa

-Ecz. Gökçen Kınay

-Ecz. Yüksel Esma Aslaner

-Ecz. Buğra Cömert

İskele Bölgesi (3 Asil – 1 Yedek)

-Ecz. Nalan İzzigil

-Ecz. Salahi Serakıncı

-Ecz. Hasan Yorgancı

-Ecz. Sultan Topel

İskele Karpaz Bölgesi (3 Asil – 1 Yedek)

-Ecz. İbrahim Avcı

-Ecz. İbrahim Kahyaoğlu

-Ecz. Melek Kahyaoğlu

-Ecz. Besim Sevindik

Girne Bölgesi (5 Asil – 2 Yedek)

-Ecz. Melis Uzun

-Ecz. Setenay Bengisu

-Dr. Ecz. Mehmet Kamiloğlu

-Ecz. Günay Arsoy

-Ecz. Kadriye Kandil

-Ecz. Özge Özçınar

-Ecz. Nazım Varış

Güzelyurt Bölgesi (3 Asil – 1 Yedek)

-Ecz. Ayten Gilanlı

-Ecz. İlkin Sadrazam

-Ecz. Faika Coşkun

-Ecz. Nilgün Faruk

Lefke Bölgesi (3 Asil – 2 Yedek)

-Ecz. Sadiye Taşar

-Ecz. Çağın Altıncı

-Ecz. Şifa Bildır

-Ecz. Hatice Soyer