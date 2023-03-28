Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilaç bağışladı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, Serakıncı Ltd. sponsorluğunda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin derneğe 30 bin TL değerinde ilaç bağışında bulunduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Sarro, bağışın sokak hayvanlarının dış parazite karşı ilaçlanması için kullanılacağını kaydetti.

Sarro, sokak hayvanlarının yaşamlarını idame etmeleri için yemek ve su kadar, tıbbi ve koruyucu ilaçlara ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, bağış yapmak isteyenlerin derneğe 0548 831 62 30 numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtti.

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28/03/2023 14:39