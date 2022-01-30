Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde inceleme yaptı  

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30/01/2022

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde inceleme yaptı  

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Yönetim Kurulu üyesi Ülker Pozan Cihangir, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde inceleme yaptı tarihi geçmiş ilaçları görüntüledi.

İlaçların bulunduğu odada detaylı inceleme yapan Öksüz ve Cihangir, çok sayıda tarihi geçmiş ilaç ve

yeşil reçete ile alınabilen ilaçları buldu.

İlaçların tümünün kayda alınırken Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yaşlılar için yeni ilaçlar bıraktığı öğrenildi.  

 

30/01/2022 13:30
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TAGS: Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde inceleme yaptı  
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