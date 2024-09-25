Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Kopenhag'da

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu, Kopenhag'da Düzenlenen DSÖ ve FIP Etkinliğine Katıldı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 24 Eylül Salı günü Kopenhag’da gerçekleşen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından düzenlenen etkinliğe katılım sağladı.

Etkinlikte, Portekiz Sağlık Bakanı Prof. Ana Paula Martins , Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) CEO’su Dr. Catherine Duggan, İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Mr. JAviar Padilla ve DSÖ'nün üst düzey temsilcileri yer aldı.

Bu önemli etkinlikte, sağlık ve eczacılık alanında küresel gelişmeler, sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Sağlık sektöründe karar verici konumda olan üst düzey katılımcılar, sektördeki mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritalarını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, sağlık çalışanlarının kapasitesini artırmak, dijital sağlık teknolojilerinin entegrasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir sağlık politikalarını geliştirmek gibi konular üzerinde duruldu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ülkemizin eczacılık sektöründeki yenilikler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vererek, diğer katılımcılarla tecrübelerini paylaştı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Bu temaslar, Kıbrıs Türk sağlık ve eczacılık sektörü adına ilk kez bu denli üst düzey ve yüz yüze gerçekleştirilen resmi görüşmeler olması açısından çok büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz.

Toplantıda ayrıca, DSÖ'nün 2023-2030 yılları için Avrupa bölgesinde sağlık ve bakım iş gücüne yönelik eylem planı da tartışıldı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bu planın Kıbrıs Türk eczacılık sektörüne nasıl uyarlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, ülkemizin sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve eczacılık hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına yapılabilecek uluslararası iş birlikleri üzerinde duruldu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 1985 yılında Uluslararası Eczacılık Federasyonu'na (FIP) üye olarak, uluslararası eczacılık topluluğuna katılmış ve ülkemizin eczacılık uygulamalarını küresel düzeyde temsil etmeye başlamıştır. Etkinlik, birlik ve ülke adına bu platformda daha güçlü bir şekilde yer alınması için önemli bir adım niteliğindedir.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin, uluslararası sağlık platformlarında daha aktif bir rol oynamayı ve eczacılık sektöründe uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemekte olduğunu belirtiriz. Bu tür temaslar, ülkemizin sağlık sisteminin uluslararası standartlara uyum sağlaması ve daha iyi bir gelecek için yol haritası oluşturulması adına büyük bir fırsat sunmaktadır.