Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve UKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

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26/10/2021

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve UKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokol  çerçevesinde eğitim ve araştırma programları oluşturulacak.

Protokolün amacının, üniversite öğretim üyeleri, özelde UKÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, genelde ise tüm UKÜ öğrencileri ve KTEB üyesi eczacılar arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğu kaydedildi.

Protokolle, bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlama; toplum sağlığına hizmet etme, bilimsel amaçlı düzenlenecek olan organizasyonlarla, deneyimlerini tarafların birbirlerine aktarmasının  hedeflendiği kaydedildi.

26/10/2021 17:33
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TAGS: Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve UKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
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