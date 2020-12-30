Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası ‘eşit işe eşit ücret’ talebinde bulundu

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, kamuoyunda “göç yasası” olarak da bilinen 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile 2011 sonrası kamuya giren öğretmenlerin ekonomik anlamda büyük kayıp yaşadığını savundu.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, eşit işe eşit ücretin evrensel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle; genç öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorlukların yanında özlük hakları ile ilgili yaşadıkları bir başka mağduriyetin de “2011 öncesi kamuya giren öğretmenlerin ikinci bir üniversiteyi bitirdiklerinde verilen kademe ilerlemesi hakkının 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlere verilmemesi” olduğunu kaydetti.

Turgut açıklamasında, bir önceki hükümet döneminde Meclisin gündeminde olduğu bilinen Kamu Personeli Değişiklik Yasa Tasarısının tekrar gündeme alınarak yaşanmakta olan ekonomik buhran içerisinde söz konusu adaletsizliğin ivedilikle düzeltilmesinin, mesleğe yeni başlayan öğretmenler açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

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30/12/2020 18:13