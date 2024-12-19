Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası merkez binası açıldı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) merkez binası Lefkoşa’da hizmete açıldı.

KIBTES’ten verilen bilgiye göre, açılışa, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Açılışta, KIBTES Başkanı Himmet Turgut ile yönetim kurulu üyeleri ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı komisyon başkanları da yer aldı.

Bu arada Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Memur-Sen Konfederasyonu'nun 12. üye sendikası oldu.

Turgut: “Bugün bizler için milattır”

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, açılışta yaptığı konuşmada, kendileri için böylesine önemli bir günde Memur-Sen ailesi ile birlikte olmanın önemine değindi. KIBTES’in eğitim alanında sendikacılığın farklı bir boyutunu sergileyeceğini ifade eden Turgut, “Bugün bizler için bir milattır.” dedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da, bugünün Kıbrıs’taki kamu görevlileri açısından oldukça önemli bir gün olduğunu belirterek, her zaman KIBTES’in yanlarında olacaklarını kaydetti.