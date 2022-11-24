Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası: Öğretmenin öncelikli amacı ahlaklı ve kişilikli bireyler yetiştirmektir

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), öğretmenin öncelikli amacının, ahlaklı ve kişilikli bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, “Öğretmenlerimiz, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihin dünyalarını şekillendirmek gibi kıymetli olduğu kadar mesuliyet gerektiren ağır, ince bir sanatı icra etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de mimarlarıdır” diyen Turgut, şöyle devam etti:

“Düşünce adamı Nurettin Topçu’nun dediği gibi, ‘Öğretmen ruhlar sanatkârıdır… Öğretmen; bilen, öğreten, yol gösteren, terbiye eden, hülasa veli, mürebbi ve emin vasıflarına sahip insan olacaktır.’”

Devleti ve milletiyle birlikte güçlü KKTC’yi inşa etmenin, eğitim meşalesini hiç söndürmeden elden ele ve nesiller boyu taşımakla mümkün olduğunu ifade eden Himmet Turgut, şunları kaydetti:

“Yetişmiş insanların öncülüğünde yolu ilimle aydınlanan bir milletin medeniyet yürüyüşü sekteye uğramaz, engellenemez. Hiç kuşku yok ki milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli nesiller, idealist öğretmenler elinde yetişecektir. Eğitim, hayatta başarılı olmanın, öğretmen ise eğitimde başarıyı yakalamanın temel unsurudur.”

Öğretmenin, öğrencisinde duygu eğitimi başta olmak üzere önemli bir hayat modeli oluşturduğunu belirten Turgut, öğretmenlerin yediden yetmişe tüm meslek alanlarında görev yapan insanoğlunu eğiterek, geliştirdiğini ifade etti.

Toplumun sevgi ve merhamet damarını temsil eden öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutlayan Turgut, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla andı.

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24/11/2022 12:47