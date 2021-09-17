Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Eylül “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And tarafından yayımlanan mesajda, 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiği hatırlatılarak, bu günün “Gaziler Günü” olarak kutlanmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı; varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmamıştır. Kıbrıs Türkü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temel harcını yarattığını bilmektedir. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anar, yaşayan onur abidelerimiz olan gazilerimizi de minnet ve şükranla selamlar gaziler günlerini kutlarız” denildi.

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17/09/2021 14:07