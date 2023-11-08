Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı And, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

And, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsediğini, onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini kaydetti.

And mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ün bugün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Bugün bölgemizde yaşanan ve çok üzücü gelişmeleri takip ederken Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sistemine çok daha sıkı bir şekilde bağlı kalmamız gerektiğini görmekteyiz. Atatürkçü Düşünce Sistemi yaşanmış ve geçmişte kalan bir olgu değil, toplumu ve ülkeyi geleceğe güven ve huzurla taşıyacak, toplumsal ve evrensel yaşayışta her zaman rehber olan ve olacak asla unutulmaması gereken geleceğimizi şekillendirecek bir düşünce sistemidir.

Atatürk'ün en önemli eseri olan, Türk ulusuna armağan ettiği ve ona en uygun idare şekli olan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devlet niteliğine haiz, 100’üncü yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesiyle birlikte, çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensipler Cumhuriyetle birlikte özenle yaşama geçirilmiştir. Gücünü ulusundan alan demokrasinin hayat bulması, çağı yakalayıp daha da ileriye ulaşma imkanına kavuşulması, kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daim olması sağlandığı gibi güzel Türkçemizin diğer dillerin boyunduruğundan kurtarılması devlet ve milletin ileri atılışının en önemli ve vazgeçilmez adımlarından birini teşkil edip, halkın eğitim ve günlük yaşamını çok daha ileriye taşımıştır.

Atatürk’ün düşünce sistemi kaynağını bilim ve akıldan alan, milli ve çağdaş eğitimle desteklenen, vatan ve insan sevgisiyle yoğrulmuş yapısıyla Türk ulusu ve insanlık için kurtuluş, bağımsızlık, uygarca yaşam için çağdaş bir uyanışın öncüsü ve evrensel bir hareketin de esin kaynağı olmuştur.

Anavatan hudutları dışında kalmış olmasına rağmen, Yüce Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir.

Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun. Huzur içinde yat Atam.”