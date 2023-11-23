Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı And, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, ülkenin her yerinde yarınların aydınlık neslini yetiştirmek için vazifelerini başarıyla yerine getiren öğretmenlerin ve vazifesini yerine getirmiş emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

And Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin ön saflarında yer alan öğretmenler başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmetle yâd ederek, “Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.