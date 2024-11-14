Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği: “KKTC, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını güvence altına aldı”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını güvence altına aldığını belirtti.

And, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının yıllarca insanlık dışı saldırılara ve baskılara rağmen esarete boyun eğmediğini vurguladı.

Kazım And, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının önderliğindeki mücadele neticesinde, 20 Temmuz 1974’te Anavatan Türkiye ve TSK’nın garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını yok etmek isteyen Rum, Yunan ikilisinin kurguladığı karanlık oyunun bozulduğunu ifade etti.

Mücahit Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve bağımsızlığını elde ettiğini, 15 Kasım 1983’te de hür iradesiyle kurduğu KKTC devletiyle bağımsızlığını güvence altına aldığını belirten And, ambargolar ve izolasyonlara rağmen verilen çabaların sonuçsuz kalmayacağına, anavatanın girişimleriyle KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak, küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine inanç belirtti.

Yakın coğrafyada son dönemde yaşananlara işaret eden And, “En çok kadın, çocuk ve sivil halkı hedef alan ve hiçbir insani kuralı olmayan vahşete şahit olurken, anavatanımızın biz Kıbrıs Türklere desteğinin kıymetini ölçmek mümkün değildir” dedi.

Devletin, özlemi duyulan seviyelere ulaşabilmesi için tüm kesimlerin disiplinli bir şekilde çok çalışması gerektiğinin altını çizen Dernek Başkanı And, tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş ve şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri anan Kazım And, gazilere minnet ve şükranlarını sundu.