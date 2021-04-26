Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’den Başsağlığı Mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

ads ads ads ads
26/04/2021

ads
ads
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’den Başsağlığı Mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

And mesajında, “Cumhurbaşkanı Tatar’ın kıymetli babası, devlet ve siyaset adamı, Kıbrıs Türk yönetimi ve KTFD’nin ilk Maliye Bakanı, eski Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Sayın Rüstem Tatar’a tanrıdan rahmet, ailesi, Cumhurbaşkanımız ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

26/04/2021 09:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kazım And, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.