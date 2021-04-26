Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’den Başsağlığı Mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

And mesajında, “Cumhurbaşkanı Tatar’ın kıymetli babası, devlet ve siyaset adamı, Kıbrıs Türk yönetimi ve KTFD’nin ilk Maliye Bakanı, eski Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Sayın Rüstem Tatar’a tanrıdan rahmet, ailesi, Cumhurbaşkanımız ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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26/04/2021 09:44