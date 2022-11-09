Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ebedi Başkomutanımız, , ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

And’ın mesajı şöyle:

“Atatürkçü düşünce sistemi yaşanmış ve geçmişte kalan bir olgu değil, toplumu ve ülkeyi geleceğe güven ve huzurla taşıyacak, toplumsal ve evrensel yaşayışta her zaman rehber olan ve olacak asla unutulmaması gereken bir geleceğimizdir.

Atatürk'ün en önemli eseri olan, Türk ulusuna armağan ettiği ve ona en uygun idare şekli olan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devlet niteliğine haiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensipler Cumhuriyetle birlikte özenle yaşama geçirilmiştir. Gücünü ulusundan alan demokrasinin hayat bulması, çağı yakalayıp daha da ileriye ulaşma imkanına kavuşulması, kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daim olması sağlandığı gibi güzel Türkçemizin diğer dillerin boyunduruğundan kurtarılması devlet ve milletin ileri atılışının en önemli ve vazgeçilmez adımlarından birini teşkil edip halkın eğitim ve günlük yaşamanı çok daha ileriye taşımıştır.

Atatürk’ün düşünce sistemi kaynağını bilim ve akıldan alan, milli ve çağdaş eğitimle desteklenen, vatan ve insan sevgisiyle yoğrulmuş yapısıyla Türk ulusu ve insanlık için kurtuluş, bağımsızlık, uygarca yaşam için çağdaş bir uyanışın öncüsü ve evrensel bir hareketin de esin kaynağı olmuştur.

Bu kapsamda yüce Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir.

Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun. Huzur içinde yat Atam”

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09/11/2022 12:32