Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden sağduyu çağrısı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, halk tarafından seçilmiş ve Kıbrıs Türk toplumunun lideri olan Cumhurbaşkanına karşı bazı kesimler tarafında yapılan “düzeysiz ve abartılı eleştiriler ile küfürleri” tasvip etmediklerini belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, “Bunları kişisel, partisel, zümresel çıkarlar için yapılan ve ülkeleri ve halkları cepheleşmeye, ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye yönelik girişimler olarak değerlendirmekteyiz. Bu konuda halkımızı uyanık olmaya ve herkesi sağduyulu davranmaya davet ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde siyasi makamlarda bulunan her bireyin, her konudaki görüş ve önerilerini söyleyebilmesi veya yazabilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu görüş ve öneriler herkes tarafından olumlu veya olumsuz değerlendirilebilmeli veya eleştirebilmelidir. Ancak halk tarafından seçilmiş ve Kıbrıs Türk toplumunun lideri olan Cumhurbaşkanımıza karşı bazı kesimler tarafında yapılan düzeysiz ve abartılı eleştiriler ile küfürleri tasvip etmiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde teröre karşı başlatmış olduğu askeri harekata katılan silah arkadaşlarımıza ve Mehmetçiğe başarılar dileriz.” ifadeleri kullandı.

14/10/2019 21:03