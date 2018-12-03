HABER KIBRIS

Kıbrıs Türk Engelliler Derneği’nden eylem

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03/12/2018

Kıbrıs Türk Engelliler Derneği’nden eylem

Kıbrıs Türk Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, yaşanan olumsuzluklardan dolayı ülke engellileri için bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Hacımehmet, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkede engellilerin haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe mahkum edildiğini söyleyerek, yöneticilerin normal eşitlik, paylaşım ilkesine uymadığını, adil paylaşımlar yapamadığını savundu.

Çalışabilecek engellilerin engelli maaşına mahkum edildiğini belirten Hacımehmet, bugünün engelliler için daha iyi şeylere vesile olması temennisinde bulundu.

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TAGS: Kıbrıs Türk Engelliler Derneği’nden eylem, haber, kıbrıs,
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