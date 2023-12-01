Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, toplantıda engellilerin sorunlarını dile getirerek, en büyük sorunun 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilmemesi olduğunu, engellilerin iş beklediğini belirtti. Yücetürk, hükümetin kamuya, istihdam edeceğini açıkladığı 50 kişiyi ay sonuna kadar istihdam etmemesi halinde eylem başlatacaklarını açıkladı.

Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi, Engelliler Dairesi’nin açılması gerektiğini söyleyerek, engellilerin ulaşım, dolaşım, erişimini sağlayacak alt yapının da sağlanamadığını kaydetti.

Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması talebini dile getiren Yücetürk, engellilere ilişkin Meclis’ten geçen ancak uygulamaya girmeyen yasaların uygulanmasını istedi.

Toplantıda Yücetürk’ün yanı sıra, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da sorunları dile getirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü çerçevesinde, federasyon yetkilileri, engellilerin taleplerini içeren 14 maddelik paketi hükümet yetkililerine sunacak ve sorunlarını anlatacak.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, engellilerin genel sorunlarını çözüme kavuşturacak Engelliler Dairesi’nin açılmadığını dile getirdi. Yücetürk, dairenin en kısa sürede açılması gerektiğini söyledi.

Engellilerin en büyük sorunlarından birinin istihdam sorunu olduğuna işaret eden Yücetürk, 2006 yılından beri kamuya engelli istihdamı yapılmadığını belirtti.

Hükümetin “Temmuz ayında 50 engellinin istihdam edileceği” yönünde taahhütte bulunduğunu ancak bunun da gerçekleşmediğini söyleyen Yücetürk, çeşitli kurumlara sınavsız ve münhalsiz çok sayıda istihdam yapıldığını ileri sürdü.

Yücetürk, federasyon tarafından belirlenen 50 kişinin ivedilikle istihdam edilmemesi halinde eylemlere başlayacaklarını söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin 2014 yılında temelinin atıldığını, inşaat ve donanımının tamamlandığını anlatan Yücetürk, bekçi konmadığını için açılmak üzereyken hırsızlar tarafından içinin boşaltıldığını 550 bin sterlin zarara uğratıldığını kaydetti. Yücetürk, gereken paranın bulunduğunu söyleyerek, bakanlıktan gün verilmesini beklediklerini ifade etti.

Engellilere verilen nakdi yardımlara da değinen Yücetürk, yardımların asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Yücetürk, bu çerçevede, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüklerinin iyileştirilmesini talep etti.

Belediyelerin engellilerin ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarını çözemediğini söyleyen Yücetürk, hükümetten bu yönde katkı beklediklerini kaydetti.

Yücetürk, Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılmasını istedi.

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin engellilere değer vermesi, sorunlarına duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Özerdem, sivil toplum örgütleri ve ailelerin, kendilerinden taviz vererek mücadele ettiğini dile getirerek, devletin de yaptıklarıyla engellilerin yanında olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da engellilerin sorunlarını aktardığı konuşmasında, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Çaluda, kamu politikalarında engellilerin sorunlarının yer alması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ancak uygulanmadığını söyleyen Çaluda, önemli olanın yasaların uygulanması olduğunu vurguladı.

Çaluda, Engelsiz Yaşam Evi’nin de en kısa sürede hayata geçmesi gerektiğini, beklemenin mağduriyetleri artırdığını belirtti.