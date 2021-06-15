“Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” kitabı Tatar’a takdim edildi

“Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” isimli kitap, yazarlarının gerçekleştirdiği ziyaretle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Ekonomist Okan Veli Şafaklı’nın editörlüğünü yaptığı kitap, Veclal Gündüz, Şükrü Umarbeyli, Güzhan Gülay, Uğur Avcılar, Kenan Şahin, Canan Sezenler, Ümit Çevik, Kemal Kanısoy, Soley Akçaba ve İlknur Yeniçeri tarafından kaleme alındı.

Kitabın yazarlarından Kemal Kanıkoy’un 2018 yılında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği mülakat sonrası Kıbrıs Türk ticaret sektörünün kullandığı finansman kaynaklarının ele alındığı tablo bilgilerine de yer verilen kitapta, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethinden günümüze kadar Kıbrıslı Türklerin verdiği varoluş mücadelesinde kendine ait kurumlarıyla mali müesseseler, merkez bankacılığı, Kuzey ve Güney Kıbrıs bankacılık sistemlerinin karşılaştırılması, kooperatifçilik ve banka krizleri gibi konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitap yazarlarını kabulünde yaptığı konuşmada, finans uzmanı ve bir ekonomist olarak kitabı memnuniyetle okuyacağını dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede devlet statüsüne gelişinde KKTC Merkez Bankası’nın, finans kuruluşlarının, halkın birikimlerini muhafaza eden kurumların denetlenmesinin önemine işaret etti.

Tatar, önemli olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu belirterek, içinde bulunulan pandemi sürecinde ekonominin eski boyutlarına gelebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, değerli bir çalışma yapıldığını kaydetti ve bu çalışmada emeği geçen herkesi kutladı.

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15/06/2021 17:39