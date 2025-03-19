Kıbrıs Türk Fizyorerapistler Derneği, Levent İlkokulu’nda omurga sağlığı eğitimi verdi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Levent İlkokulu’nda omurga sağlığı eğitimi verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, 12-13 Mart tarihleri arasındaki eğitim, AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen "StandUp Right/ Dik Durmak İyidir" projesi kapsamında düzenlendi.

Eğitimlerde, öğrencilere koruyucu omurga sağlığı ve omurga sağlığı egzersiz eğitimleri verildi. Ayrıca eğitimlerde, uzman fizyoterapistler tarafından öğrencilerle beraber egzersizler de yapıldı.

Koruyucu omurga farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla öğretmenlere de beden farkındalığı egzersizleri konularında bilgi verildi.

Projeyle ilgili bilgi için Proje Koordinatörü Münevver Özakalın ile [email protected] e-mail adresinden iletişime geçilebileceği de belirtildi.

Stand-up Right/ Dik Durmak İyidir Projesi, omurga gelişimi açısından en önemli dönem olan 8-11 yaş aralığındaki çocuklarda koruyucu omurga sağlığı eğitimlerinin verilmesini hedefliyor.