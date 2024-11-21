Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, okullarda omurga sağlığı eğitimi verdi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, okullarda omurga eğitim programını tamamlandı.

Eğitimlerde çocuklara omurga için faydalı egzersizler gösterildi ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı hareketler hakkında bildi verildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülüyor. 12 ilkokul ve 4 özel eğitim merkezini kapsayan program Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda verilen eğitimle tamamlandı. StandUp Right/Dik Durmak İyidir projesi kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 31 öğrenciye eğitim verildi. Farklı tanılara sahip özel gereksinimli öğrencilere, Temel Beden Farkındalığı Terapileri temelli omurga sağlığı eğitimi verildi.

Etkinlikte, Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitmeni ve Pediatrik Rehabilitasyon Uzm. Fzt. Emine Kütüküt, Dr. Fzt. Aytül Özdil ve Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur, omurga sağlığına yönelik bazı egzersizler, omurga sağlığını kötü etkileyebilecek hareketlerin nasıl düzeltilmesi gerektiği aktarıldı.

KKTC’de 12 ilkokul ve 4 özel eğitim merkezini kapsayan proje tamamlandı.