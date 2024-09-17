Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan Önemli Duyuru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2024-2025 Futbol Sezonu'nda tüm liglerde beş oyuncu değiştirme kuralının geçerliliğini sürdüreceğini ve bu limitlerin kesinlikle aşılmayacağını duyurdu.

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17/09/2024

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan Önemli Duyuru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2024-2025 Futbol Sezonu'nda tüm liglerde oyuncu değişikliği sayısının, ilgili lig statüsünde belirlenen limitlerin kesinlikle aşılmayacağını ve istisna uygulanmayacağını duyurdu.

Federasyonun Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, liglerimizdeki düzeni ve oyun kalitesini korumak amacıyla alınmıştır. Kulüplerin ve teknik ekiplerin belirlenen limitler içinde kalmaları büyük önem taşımaktadır," şeklinde ifade etti.

17/09/2024 12:04
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu,
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