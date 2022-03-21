Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Bilişim Sponsoru Kıbrısonline! 

Kıbrısonline ailesi birçok farklı spor alanında sponsorluğu yanı sıra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun da Bilişim Sponsoru oldu. Kıbrısonline Operasyon sorumlusu Selma Önkal yaptığı açıklamada; Yerli bir firma olmanın sorumluluğu ile ülkemizdeki sporu ve sporcuları destekleyerek sadece bilişim alanında değil, ülkemizi her alanda daha iyi yerlere taşıyabilecek her konuya destek olabileceklerini dile getirdi.

Kaliteli internetin tek adresi olduklarını da vurgulayan Önkal “Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçerken ödeme kolaylıkları sunmaktayız. Kıbrısonline ailesi olarak bütün uygulamalarımız müşteri memnuniyeti odaklı şekilde hazırlanmaktadır” dedi. Yakın zamanda “Bu devirde taahhüt mü kaldı” sloganı ile çıkış yapan Kıbrısonline, müşterilerine taahhüt imzalamadan da rahatça ödeme yapabilecekleri ödeme sistemini duyurmuştu.

Bu konu hakkında da açıklamasında yer veren Önkal “Hizmet kalitesi olarak kendimize güvenimiz tam, bu nedenle taahhüt gibi bağlayıcı sözleşmelere ihtiyaç duymuyoruz ve kullanıcılarımızı cayma bedeli ile bağlı kalma zorunluluğunda bırakmıyoruz” dedi. Kıbrısonline ev internetleri hakkında detaylı bilgi almak ve Kıbrısonline ailesine katılmak için Lefkoşa’da bulunan KIBRISONLINE merkez ofisten, herhangi bir KIBRISONLINE bayisinden ya da 0392 444 0 433 numaralı çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.

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21/03/2022 12:05