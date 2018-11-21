Kıbrıs Türk Futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Limasol'da efsaneleşen, Girne'de futbolun gelişimine büyük katkı sağlayan Sevim Ebeoğlu, yaşamını yitirdi.

Gerçek bir futbol efsanesi olarak anılan Sevim Ebeoğlu, Rum takımlarında da futbol oynamış, AEL Lİmasol ile, üç kez lig şampiyonluğu ve gol krallıkları yaşamıştı.

Doğan Türk Birliği'ne gönül veren Ebeoğlu, 1974 sonrası da hayatını kuzeyde futbolun gelişmesine ve dostluk unsuru oldu. AEL'in bugün sarı- lacivert renklerle liglerde yer almasında,

Ebeoğlu'nun Fenerbahçe hayranlığının katkısı olduğu söylenir. Bir süredir tedavi gören Sevim Ebeoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi.

Sevim Ebeoğlu kimdir?

Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu (1934 – 1955) döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs futboluna damgasını vuranlar arasında önemli yer tutuyor. AEL’de iki kez, Doğan Türk Birliği’nde de iki kez gol krallığı yaşayan Sevim Ebeoğlu, Rum futbol takımı AEL’in kazandığı 5 şampiyonluğun 3’üne imza attı. Kıbrıs’ta 1955 öncesinde 1. Küme’de oynayan tek Türk kulübü (Önce Lefkoşa Türk Spor Kulübü, sonra Çetinkaya Türk Spor Birliği) Lefkoşa’daydı. Lefkoşa dışındaki yerlerde yaşayan Türk klas futbolcular, 1. Küme’deki Rum takımlarının ilgi alanıydı. Uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması ile ter döken Limasol’un klas futbolcularından Sevim Ebeoğlu da 1. Küme’de oynayabilmek amacıyla AEL’e geçti ve klasını burada kanıtladı. AEL’deyken 1950’de Panathinaikos (Yunanistan) ve Hava Gücü’ne, 1953’de İsrail’e karşı oynayan Sevim Ebeoğlu zaman zaman Türk takımları tarafından takviye alındı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine katkı koydu.