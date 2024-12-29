Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yeni yıl mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser, 2025’te gazetecilerin yazdıklarından ve düşündüklerini ifade ettiklerinden dolayı ağır ceza mahkemelerinde yargılanmasının önüne geçmek; etik kuralların yaygınlaşmasını sağlamak ve künyesiz internet gazeteleriyle mücadele için girişimlerini artırarak etkinleştireceklerini vurguladı.

Keser, KTGB adına yayımladığı yeni yıl mesajında, 2024’ün genelde dünyada, özelde ise ülkede yaşayan herkes ve her kesim için pek de iyi bir yıl olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Keser, “Yeni bir yıla yeni umutlarla girmeye hazırlanıyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl, genelde dünyada özelde ise ülkemizde yaşayan herkes ve her kesim için pek de iyi bir yıl olmadı. Ülkenin geneli ile ilgili değerlendirmeleri elbette ki ülkeyi yönetenler yapacaklar veya yapıyorlardır.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk medyası olarak 2024’ün güzel haberleri paylaştıkları bir yıl olmadığını vurgulayan Keser, basının neden özgür olması gerektiğini bir yıl boyunca anlatmaya çalıştıklarını ancak hâlâ bunun toplum için ne kadar gerekli olduğunu anlamayanların bulunduğunu belirtti.

“Bizler hâlâ gazetecilerin Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanmaması için mücadele veriyoruz”

Keser, “Basın, düşünce ve ifade özgürlükleri Anayasa’nın 24, 26 ve 27’nci maddelerinde güvence altına alınmış olmasına rağmen, bizler hâlâ gazetecilerin ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaması için mücadele veriyoruz.” dedi.

İlgili yasalarda yapılacak bazı değişikliklerle gazetecilerin ağır cezalarda yargılanmasının önüne geçilebileceği gerçeği ortada dururken, ilgili mercilerin bu konuda sessiz kalmalarının oldukça düşündürücü olduğunu dile getiren Keser; topluma mal olmuş, mevki ve makam sahibi kişilerin özellikle siyasilerin, herkesten daha çok hoş görülü olması gerektiği görüşünün ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duruşmalarında tutanaklarda yer aldığını hatırlattı.

“Haksızlığa veya hakarete uğradığına inanan ya da kişilik haklarının zedelendiğini iddia eden her kişi, mevki ve makamı ne olursa olsun Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası’nın 17’nci maddesi gereğince zem ve kadih davası açabilir.” diyen Keser, buna rağmen toplumu bilgilendirerek toplum bekçiliği görevi de olan gazetecilerin, ağır ceza mahkemelerine sevk edilmesini veya polise çağrılarak ifadesinin alınmasını medyayı korkutmaya ve susturmaya yönelik davranışlar olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

“2024’te en fazla konuştuğumuz konular arasında yine etik kurallar vardı”

2024 yılında en fazla konuştukları konular arasında yine etik kurallar olduğuna dikkat çeken Keser, şöyle devam etti:

“Zanlı ve sanık ayırımının yapılmadığı, mahkûmiyeti kesinleşmemiş kişilerin açık isim ve görüntüleriyle deşifre edildiği, toplumda rahatsızlık yaratacak görüntülerin yer aldığı, 18 yaşın altında reşit olarak kabul edilmeyen zanlıların görüntülerinin ve isimlerinin yayımlandığı haberler nedeniyle tartışmaların yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bu noktada şu özeleştiriyi yapmak durumundayım. Maalesef bazı yayın kuruluşlarımız suçu hükmen sabit oluncaya kadar kişi haklarını zedeleyen ifadelerden kaçınmamış ve ‘suçu ispatlanana kadar herkes masumdur’ ilkesini göz önünde bulundurmamıştır.

İnternet aracılığıyla künyesiz, kimin veya kimlerin hangi amaçla yayımladığı belli olmayan ancak her geçen yıl biraz daha fazlalaşan tek sayfalık gazetelerin topluma yarardan çok zararı dokunduğunu da yine 2024’te içinde yaşadık. 2025’te gazetecilerin yazdıklarından, düşündüklerini ifade ettiklerinden dolayı ağır cezalarda yargılanmasının önüne geçmek; etik kuralların yaygınlaşmasını sağlamak ve künyesiz ‘gazeteler’ ile mücadele için KTGB olarak girişimlerimizi artırarak etkinleştireceğiz. Bu mücadele elbette ki medyanın ve toplumun desteği ile olacak.”

"Medya çalışanları uyarıcı olmalı"

2025’e girerken gelenekselleşen ateşli silahla kutlamalarla ilgili olarak polisin sert uyarıları olduğunu hatırlatan Keser, “Bu tür davranışların sonuçlarının ağır ve üzücü olabileceği gerçeği ile tüm medya çalışanlarımızın bu konuda da uyarıcı rol oynamalarının toplum yararına olacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Keser, yeni yılın daha özgür insanların yaşadığı bir dünyanın ilk yılı olmasını; herkese sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini de diledi.