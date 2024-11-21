Kıbrıs Türk Gençleri, Almatı’da TÜRKSOY I. Türk Dünyası Gençlik Forumu’nda Temsil Ediliyor

Kıbrıs Türk gençleri Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da TÜRKSOY Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında düzenlenen I. Türk Dünyası Gençlik Forumu’nda temsil ediliyor

Etkinlikte Kıbrıs Türk gençlerini Kültür Dairesi koordinasyonu ile Piyanist Eser Öktem, Ressam Suna Tokel ve Opera Sanatçıları Havva Özdemirağ ile Nejla Egemen temsil ediyorlar

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un bu yıl ilk kez düzenlediği Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamındaki I. Türk Dünyası Gençlik Forumu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile temsil ediliyor. Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da, 20-23 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan etkinlikte, Kıbrıs Türk gençliğini Kültür Dairesi’nin ülkenin sanatsal alanda başarılı gençleri arasından bir seçki yaparak belirlediği Piyanist Eser Öktem, Ressam Suna Tokel ve Opera Sanatçıları Havva Özdemirağ ile Nejla Egemen, Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener eşliğinde temsil ediyorlar.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, I. Türk Dünyası Gençlik Forumu, TÜRKSOY’un gençlere yönelik etkinliklerini artırma kararı almasının ardından hayata geçirdiği, Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamındaki ilk etkinlik olarak düzenlendi. Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte; Türk Dünyasında Rol Model Başarılı Gençler Söyleşisi, Türk Dünyası Gençlerinin Ortak Ve Müstakil Meseleleri, Türk Dünyasında Diller ve Toplumdaki Rolleri, Türk Dünyasında Gençlerin Etnik-Kültürel Kimliği ve Milli Değer-Eğitimin Temeli başlıklı söyleşi ve paneller düzenleniyor.

Öktem

KKTC’nin yanı sıra, 20 ülkeden 250 gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki, Türk Dünyasındaki Rol Model Başarılı Gençler Söyleşisinde, Piyanist Eser Öktem, Kıbrıs Türk gençliğini temsilen katılan grubun lideri olarak bir konuşma yaptı. Öktem konuşmasında, tüm Türk dünyası gençliğini bir çatı altında buluşturan, I. Türk Dünyası Gençlik Forumunda, Kıbrıs Türk gençliğini temsil etmekten gurur duyduklarını ifade ederek KKTC Kültür Dairesi’ne teşekkür etti. Sanat eğitimini, KKTC Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, burslu olarak tamamladığını bildiren Öktem konuşmasında, tutku olmaksızın yeteneğin varlığının başarıya ulaşmakta yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Yeteneği başkalarının sizde gördüğü bir şey olarak tanımlayan Öktem, tutkunun içimizde hissettiğimiz bir şey olduğunu ifade ederek hitap ettiği gençlere tutku duyarak yapmak istedikleri alanda yeteneklerinin yetersiz olduğunu düşünseler dahi çalışarak başaracaklarına inanmaları ve çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Zaimağaoğlu

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un farklı etkinlikler düzenleyerek Türk dünyasından gençleri biraraya getirmesinin çok kıymetli bir çaba olarak nitelendirdi. Zaimağaoğlu başarılı gençlerin, farklı organizasyonlar kapsamında yurt dışında ülkemizi temsil etmesinin ve zengin kökleri olan kültürümüzün bayrağını daha ileriye taşımalarının ülkemizin tanınması adına taşıdığı öneme de dikkat çekti. Zaimağaoğlu, başarılı gençlerin önünü açabilmek adına Kültür Dairesi olarak ellerinde bulunan tüm imkanları değerlendirip olanak yaratmak için çalıştıklarının altını çizdi.