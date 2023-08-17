Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği yeni Ercan Havalimanı’nı gezdi

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) ve Girişimci Kadınlar Kalkındırma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yönetim kurulu ve kurucu üyeler ile birlikte Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti.

GİKAD ve Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile grubu, Ercan Havalimanı’nın hava tarafında yer alan Girişimci Kadınlar Kalkındırma Kooperatifi’nin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı “Old Bazaar”, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) kurucu üyelerinden olan Sema Özdemir Akbel’in “Sıfır atık ileri dönüşüm” sergisi ile Kaner Duty Free bölümünü gezdi.

İçim Çağıner Kavuklu, ürünlerin nasıl geliştirilip, artırılması sunumdaki değişikliklerin yapılıp yapılmayacağını da yerinde görmek için Ercan Havalimanı’na ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda kooperatifin ürünlerinin satışının yapılmasının önemine dikkat çeken İçim Çağıner Kavuklu, “Özellikle ülkemizdeki kırsal kesimde üreten kadıların pazara ulaşması ve Kıbrıs’ın kültürel ürünlerinin tanıtılması açısından Ercan Havalimanı’nda yer alması bize yeni bir kapı açmıştır. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi.



"Ercan’ın açılmasıyla Larnaka Havalimanı’nın alternatif olmaktan çıkması gerekir"



“Ülkemizde yapılan böylesine büyük bir yatırım olan Ercan Havalimanı’nı beğenmemek mümkün değil” diyen İçim Çağıner Kavuklu, hedeflerinin direk uçuşların açılması ile birlikte on binlerce yolcuyu Ercan Havalimanı’nda görebilmek olduğunu söyledi.

İçim Çağıner Kavuklu, yurt dışından hava ulaşımı ile adamıza gelen yolcuların Ercan Havalimanı’nda gelip gitmesi arzusunda olduklarını dile getirerek, özellikle otelciler ve turizm için Larnaka Havalimanı’nın bir alternatif olmaktan çıkması gerektiğini belirtti. İçim Çağıner Kavuklu Türkiye’den ülkemize uçak seferlerinin de artmasıyla birlikte Ercan Havalimanı’nın canlanması gerektiğini ifade etti.