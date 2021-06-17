Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'den KTTO'ya nezaket ziyareti

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Asbaşkan Pınar Başman, Dernek Koordinatörü Berin Avunduk ve GİKAD akademi eğitim koordinatörü Özlem Ratip, Kıbrıs Türk Ticaret Odasına nezaket ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Turgay Deniz’e Kurucu Üyemiz; aynı zamanda KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç , GİKAD üyelerimizden ve aynı zamanda KTTO yönetim kurulu üyesi Evren Günsel Erçelik’in de toplantıda eşlik etmesi bizleri çok mutlu etmiş ve bir o kadar da gururlandırmıştır.KTTO YK üyesi Omaç Cin ve KTTO Genel Sekreteri Aysun Onet İleri de Sn. Deniz'e toplantıda eşlik etti.Tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte, dayanışma içinde toplum için, kadın için,yapılacak çok iş vardır. Kadının kadına desteği kaçınılmazdır. İşbirliğimizin güçlenerek devam etmesi temennimizdir.

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17/06/2021 14:42