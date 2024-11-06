Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden “Siyaset ve Liderlik Eğitim Programı”…

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen "Siyaset ve Liderlik Okulu" Sonbahar Programının, 18 Kasım’da açılış töreniyle başlayacağı bildirildi.

DAÜ Kadın Araştırma Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in verdiği bilgiye göre, Program, 20 Kasım’dan itibaren her Çarşamba günü 17.00-20.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Alanında uzman 17 eğitmenin katkılarıyla sunulacak programda, siyaset bilimi, liderlik, diplomasi, etkili iletişim gibi konularda 16 ders bulunuyor.

Katılımcılar, program sonunda bir sertifika almaya hak kazanacak.

-Eğitimin içeriği...

GİKAD Sonbahar Programı, Prof. Dr. Ziya Selçuk’un açılış konuşmasıyla başlarken, Prof. Dr. Nazan Çiçek’ten “Siyaset Bilimi ve Demokrasinin Temelleri”, Prof. Dr. Sertaç Başaran’dan “KKTC'nin Siyasal Yapısı ve Jeopolitiği” ve Prof. Dr. Mehmet Akif Kirecci’den “Doğu Akdeniz Jeopolitiği” gibi başlıklarla devam edecek.

Katılımcılar, dijitalleşmenin siyaset üzerindeki etkisinden medya ile siyasetin ilişkisine kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olacak.

Program kontenjanının sınırlı olduğu ve kayıtların devam ettiği belirtildi.

Katılmak isteyenlerin iletişim için Seval İli (0530 347 23 81) veya Zahid Tüfekçi (0506 172 48 51) ile WhatsApp üzerinden irtibata geçebileceği ifade edildi.