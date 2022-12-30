Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği piyangosu çekilişi bugün yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BRT TV stüdyolarında noter Mehmet Bozalanlar denetiminde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangoda kazanan şanslı numaralar şöyle:

“En büyük ikramiye 1 adet Vestel marka normal boy buzdolabı 04578; 1 adet Vestel marka 6 kg otomatik çamaşır makinesi 19281;

1 adet Timberh marka gazlı soba 22832; 1 adet Stilevs Marka elektrikli süpürge 00560; 1 adet ShinelCo marka elektrikli soba 14773; 1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 09765; 1 adet Panaphone marka dijital masa üstü telefon 04358; 1 adet Lecla marka buharlı ütü 20794; 1 adet elektrikli Simbo marka kahve makinesi 08725; 1 adet Stilevs marka kettle 18241”

Kazananlar, ikramiyelerini mesai saatleri içerisinde Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay Lefkoşa adresinde bulunan Dernek Genel Merkezi’nden bilet ve kimlik kartlarını ibraz ederek alabilecekler.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2022 14:26