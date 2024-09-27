Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, eğitmenlere belgelerini takdim etti

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) törenle eğitmenlerine belgelerini takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4 eğitmen B3’ten B2’ye, 5 eğitmen B2’den B1’e yükselme başarısı gösterdi. 45 eğitmen B lisansını, 13 eğitmen C lisansını yeniledi ve 54 genç yetenek de yeni C lisans belgesi aldı.

Törene, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, dernek başkanları ve eğitmenler de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından KTHDF Başkanı Özlem Kadirağa bir konuşma yaparak, belge alan tüm eğitmenleri tebrik etti ve başarı diledi. Kadirağa, törenin gerçekleşmesine katkı sağlayan ve her zaman camianın yanında olan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, tüm teknik komite üyelerine, eğitim komite üyelerine ve Merit Park Otel yetkililerine teşekkür etti.

Gecede, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, KTHDF Başkanı Özlem Kadirağa ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek başkanları, eğitmenlere belgelerini takdim etti. Kokteyl ve aile fotoğrafının çekilmesiyle gece sona erdi.