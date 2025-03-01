Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi

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01/03/2025

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) Başkanı Özlem Kadirağa, 10’uncu Halk Dansları Şöleni’ne sağladığı katkılardan dolayı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu teşekkür plaketi takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Federasyonu (KTHDF) Başkanı Özlem Kadirağa Bakan Ataoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kadirağa, halk danslarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinliklerin önemine işaret ederek,  şölenin sağladığı destekten ötürü Ataoğlu’na teşekkür plaketi sundu.

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TAGS: Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Turizm Bakanı, Fikri Ataoğlu
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