Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'ndan duyuru!

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu duyuru yaptı. Seminer ve Eğitim değerlendirme çalışmasının , 10 Kasım 2018 Cumartesi günü ,Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde ve 17 Kasım 2018 Cumartesi Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu-Yenikent'te yapılacağını ve konuşmacı olarakta Dr. Çiğdem Dürüst'ün katılacağı belirtildi.

Federayon açıklamasında "Halk Dansaları eğitmenlerine yönelik "Öfke ve başetme yöntemleri "konulu bir seminer düzenleyecek. Aynı gün Eğitim Komisyonu tarafından gelecek dönem çalışmalarının programlanmasına katkı koymak amacı ile bir anket yapılacaktır " ifadelerini kullandı.