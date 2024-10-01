''Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş, Mahmut İslâmoğlu'' yayımlandı

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01/10/2024

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''Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş, Mahmut İslâmoğlu'' yayımlandı

Gazeteci, yazar, TV program yapımcısı Eralp Adanır'ın “Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş, Mahmut İslâmoğlu” isimli kitabı yayımlandı. Adanır ve İslamoğlu, 5 Ekim Cumartesi saat 18.15’te Zeytinlik Festivali'nde imza ve söyleşi düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adanır, 25. yayını olan kitapta, BRT-TV'de yapım ve sunuculuklarını üstlendiği "Kum Saati" ile "Söz ve Yazı" programlarında İslâmoğlu ile yaptığı söyleşilerden bazılarına yer verdi.

Kitapta yer alan söyleşi başlıkları arasında; "Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı'nda Türkler İçin Yakılan Ağıtlar", "Eskiden Bayramlarımız", Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları", “Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarından Örnekler-Bildiriler/Geleneksel Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri", "Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağı", “Mahmut İslâmoğlu'ndan Maniler" yer alıyor.

01/10/2024 13:46
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TAGS: Kıbrıs Türk Halkbilimi
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