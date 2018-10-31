Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs Sorununa Nasıl Bakıyor

KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS SORUNUNA DUYARLI

HK Ajans’ın 9-17 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü Siyasi Yönelimler Araştırması KKTC halkının Kıbrıs sorununa dair görüşlerine ayna tutuyor. 6 ilçede sistematik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş seçmen listelerine kayıtlı 18 yaş ve üstü seçmen niteliği taşıyan vatandaşları temsilen 600 kişi ile yüz yüze görüşülerek yürütülen araştırmada dikkate çekici bulgular ortaya çıktı.

“Müzakereler kısa sürede başlaya da bilir başlamaya da bilir”

“Müzakerelerin kısa sürede başlayacağına inanıyorum” ifadesine Kıbrıs Türk halkı ne katılıyor ne katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 33,9 olumsuz, yüzde 41,1 olumlu ve yüzde 12,1 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin müzakerelerin kısa sürede başlayacağına inancı 10 üzerinden 5,08 olarak tespit edildi.

“Müzakereler kısa zamanda çözüm sağlamaz”

“Müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünüyorum” ifadesine Kıbrıs Türk halkı katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 65,1 olumsuz, yüzde 14,7 olumlu ve yüzde 20,2 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türkler müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünmüyor. Her 10 kişiden sadece 2,95’i müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünüyor.

“Tek çare federal Kıbrıs değil”

“Mevcut ekonomik ve sosyal tüm sorunlarımız için tek çare Federal Kıbrıs’tır” ifadesine Kıbrıs Türk halkı katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 57,5 olumsuz, yüzde 34 olumlu ve yüzde 8,6 da nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türkler için mevcut ekonomik ve sosyal tüm sorunlarımızın tek çare federal Kıbrıs değil. Her 10 kişiden sadece 3,78’i mevcut ekonomik ve sosyal tüm sorunlarımız için tek çarenin federal Kıbrıs olduğunu düşünüyor.

“Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz çok önemli”

“Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz önemlidir” ifadesine Kıbrıs Türk halkı kesinlikle katılıyor. İfadeye ilişkin yüzde 6,4 olumsuz, yüzde 85,6 olumlu ve yüzde 8 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket edilmesi çok önemli. Her 10 kişiden 8,33’ü Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyor.

“Kıbrıslı Rumlar çözüm istemiyor”

“Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inanıyorum” ifadesine Kıbrıs Türk halkı katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 69,3 olumsuz, yüzde 22,8 olumlu ve yüzde 7,9 da nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklere göre Kıbrıslı Rumlar çözüm istemiyor. Her 10 kişiden sadece 2,8’i Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inanıyor.

“Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gerekmez”

“Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gereklidir” ifadesine Kıbrıs Türk halkı kesinlikle katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 85 olumsuz, yüzde 10,6 olumlu ve yüzde 4,4 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türkler için sıfır asker sıfır garanti Kıbrıs’ta normalleşmenin bir gereği değil. Her 10 kişiden sadece 1,45’i Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gerektiğini düşünüyor.

“Kıbrıs sorununun çözümü için karşılıklı al-ver prensibine bağlı kalına da bilir kalınmaya da bilir”

“Kıbrıs sorununun çözümü için karşılık al-ver prensibine bağlı kalınmalıdır” ifadesine Kıbrıs Türk halkı ne katılıyor ne katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 36 olumsuz, yüzde 46,9 olumlu ve yüzde 17,1 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türkler açısından Kıbrıs sorununun çözümü için karşılıklı al-ver prensibine bağlı kalına da bilir kalınmaya da bilir. Her 10 kişiden 5,08’i Kıbrıs sorununun çözümü için karşılıklı al-ver prensibine bağlı kalınması gerektiğini düşünüyor.

“AK Parti’nin Kıbrıs müzakerelerinde yürüttüğü diplomasi ne yapıcı ne değil”.

“AK Parti Kıbrıs müzakerelerinde yapıcı bir diplomasi uygular” ifadesine Kıbrıs Türk halkı ne katılıyor ne katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 38,3 olumsuz, yüzde 38,9 olumlu ve yüzde 22,7 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklere göre AK Parti’nin Kıbrıs müzakerelerinde yürüttüğü diploması ne yapıcı ne değil. Her 10 kişiden 4,78’i AK Parti’nin Kıbrıs müzakerelerinde yapıcı bir diplomasi uyguladığını düşünüyor.