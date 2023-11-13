“Kıbrıs Türk halkı KKTC devletiyle bağımsızlığını güvence altına aldı”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığını elde ettiğini, 15 Kasım 1983’te ise kendi hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyle de bağımsızlığını güvence altına aldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak tüm halkın cumhuriyet bayramını kutladı.

Mesajda, “Barış, huzur ve güven içinde bağımsız yaşamaktan başka arzumuz olmadığını birçok kez ortaya koymamıza rağmen adil olmayan uluslararası alanda hak ettiğimiz yere maalesef ulaşamadık. Ambargolar ve izolasyonlara rağmen verdiğimiz tüm çabaların sonuçsuz kalmayacağına Anavatanımızın girişimleriyle de KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak içtenlikle inanmaktayız” ifadeleri yer aldı.