“Kıbrıs Türk halkı, sadece Avrupa değil tüm dünya pazarlarına girmeyi mutlaka başaracak”

Başbakan Ünal Üstel, gerçekleşen ziyarette Gülgün Süt Ürünleri’nin tesislerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel; “Ülkemizde bulunan tüm sanayi kuruluşlarının üretim standartlarının artırılması, gıda üreten firmalarımızın gıda güvenliği sertifikalarını alması, sadece ihracatımız için değil, halkımızın kaliteli ürünlere ulaşması noktasında da son derece önemlidir. Halkımızın kaliteli ürünler kullanması, sağlıklı gıda tüketmesi, aynı zamanda ürettiğimiz kaliteli ürünlerin dünya pazarında hakettiği değeri ve yeri bulması için yapılan çalışmaların dün olduğu gibi bugün de arkasında olacağız” dedi.

Hellim sürecine ilişkin de görüşlerini açıklayan Başbakan Ünal Üstel, “Gerek Başbakanlık, gerekse Başbakanlığa Bağlı AB Koordinasyon Merkezi olarak bu sürecin ilk başladığı günden itibaren içinde olduk. Ortaya çıkan pek çok hatalı tutumun yapmış olduğumuz çalışmalarla önüne geçtik. Süreç hala tam istediğimiz noktaya gelmiş değildir. Ama bu bir ilk adımdır. Çalışmalarımız sürmektedir. İnanıyorum ki Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşayan eşit egemen bir halk olarak bir gün gelecek sadece Avrupa değil tüm dünya pazarlarına girmeyi mutlaka başaracaktır. Kim tarafından uygulanırsa uygulansın ambargolar insani değildir, kabul edilebilir değildir, Kıbrıs Türk halkına ve üreticisine uygulanan tüm ambargolara rağmen üreticilerimiz bu ambargoyu haketmediklerini, yapmış oldukları bu kaliteli üretimle bir kez daha ispatlamışlardır” şeklinde konuştu.

Gülgün Süt Ürünleri’ni almış oldukları sertifikadan dolayı tebrik eden Başbakan Ünal Üstel, diğer tüm firmalarımıza da sertifika alım süreçlerinde başarılar diledi.

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05/04/2023 18:09