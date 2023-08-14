“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği yönündeki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Anavatanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin garantörlük haklarını kullanarak yaptığı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü'nü yok olmaktan kurtardığını kaydeden Ertuloğlu, Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs Türkü’nün kendine ait vatan toprağına ve Mehmetçiğin sağladığı huzur ve güvenliğe kavuştuğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Birinci Barış Harekatı’nın ardından düzenlenen, 1. ve 2. Cenevre Konferanslarından Rum, Yunan ikilisinin her zamanki uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuç alınamaması üzerine, 14, 15 ve 16 Ağustos’ta yapılan ikinci Barış Harekatı ile Ada’da yıllardır Rum ve Yunan ikilisinin baskı ve soykırım tehdidi altında yaşayan Kıbrıs Türkü, kendine ait vatan toprağına ve Mehmetçiğin sağladığı huzur ve güvenliğe kavuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda Anavatan Türkiye ile birlikte, Ada’daki gerçekleri esas alan; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tesciliyle bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yılında, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi; harekat sırasında, Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerimizde Rumların yaptığı toplu katliamlarda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Harekatta emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyorum.”