Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği Eylem Planı Hazırlıyor

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23/09/2023

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Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği Eylem Planı Hazırlıyor

Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği, hükümet kanadıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve üreticilerin kaderinin kendi başlarına bırakıldığını belirterek, eylem planlarını hayata geçirmeye karar verdi.

Harup Üreticileri Birliği’nden yapılan açıklamada, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 20:30'da Mehmetcik Spor Kulübü'nde bir üretici toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

Birlik, siyasilerin bahane üretmek yerine çözüm üretmesini talep etti.

23/09/2023 16:16
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TAGS: Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği, haber, kıbrıs
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