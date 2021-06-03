Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu zor durumda

KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini zorlukla sürdürebildiği belirtti.

Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu personeli çok büyük sıkıntılar yaşıyor. KKTC bayrağıyla uluslararası yarışmalara katılan, ülkemize sayısız başarı ve Avrupa şampiyonlukları getiren Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu, felaket sona doğru yaklaşıyor. Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu, siyasilerin ilgisizliği ve yanlış politikaları nedeniyle faaliyetlerini zorlukla sürdürüyor. KKTC’de sportif havacılık faaliyetlerini yürüten tek kurum olan Kıbrıs Türk Hava Kurumu, tam anlamıyla siyasiler tarafından “boşa çıkarılırken, bir kenara atılıp yokmuş gibi davranılmasının” kötü sonuçlarını yaşıyor.

Geçitkale Havaalanı’ndaki binalarından uzaklaştırılan, aylardır düzgün maaş alamayan personel, tüm olumsuzluklara rağmen, faaliyetlerini sürdürmeye çaba harcarken, yetersiz bilgi sahibi siyasiler ile bürokratlarının “oturuyorlar, boşuna maaş alıyorlar suçlamalarına” da maruz kalıyorlar. 2020’de Ersin Tatar Hükümeti tarafından İHA ve SİHA faaliyetleri için bir gecede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devri sonrasında faaliyet gösterdikleri Geçitkale Havaalanı’ndan uzaklaştırılan federasyona, yeni bina ve yeni faaliyet alanı hala bulunamadı. Uluslararası yarışmalar, yerel yarışmalar, uçuş faaliyetleri gibi faaliyetlerle ülkeye itibar ve para kazandıran federasyonun personeli bin bir güçlükle sağlanan uçakların ve diğer malzemelerin heba olup, çöpe gitmemesi için, “askerin iyi niyetiyle” haftada bir havaalanına girebiliyor. Altı uçuş personeli, havaalanının içinde bulunan KKTC Hava Sporları Federasyonu’na ait hangarlarda bekleyen hem uçakların bakımı hem de uçuş bilgilerinin körelmemesi için geçici bir çözümle havaalanına giderken, parasızlıkla da boğuşmak zorunda kalıyor. Federasyonun diğer bölümleri ise maddi yetersizlikten dolayı faaliyetleri durma noktasına geldi. Alınan bilgilere göre, balon bölümü ve paraşüt bölümü uzun süredir hiç faaliyet yapamadı, ‘Yamaç Paraşütü’ bölümü eski ama uçuşa uygun olan yamaç paraşütlerini kullanmak zorunda ancak, bir süre sonra bunların da yenilenmesi gerekecek. Eğer yenilenme yapılamazsa bir süre sonra ‘Yamaç Paraşütü’ bölümü de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Model uçak bölümü, maddi yetersizlikten dolayı Avrupa yarışmalarına katılamıyor. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) onaylı Avrupa şampiyonu olan pilotlar hiçbir yarışmaya gidememek bir yana, yerel yarışmaları dahi organize edemeyecek durumda.

PARALARINA EL KONULDU, VERİLMİYOR

Federasyona yakın kaynaklar, Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti adına yarışan ve Türkiye’ye tarihindeki tek Avrupa Şampiyonluğu’nu getiren pilotların da faaliyet gösterdiği KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun geleceğinin bir siyasinin iki dudağı arasına hapsedildiğini işaret ederken, eleştiri oklarını Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’ya çeviriyor. Bilinmeyen bir nedenle, “Devlet personeli oturup iş yapmıyor, boşuna para alıyor” algısına kapılan Arıklı’nın federasyonun parasını kesmesi, bir yandan personeli açlığa mahkum ederken, bir yandan da “çok övündükleri” KKTC’nin yıllardır uluslararası arenada tek gurur kaynağı olan hava sporlarının geleceğini de karartıyor. Hava Sporları Federasyonu’nun sporcuları yıllarca Avrupa’da birçok uluslararası yarışmaya katılırken, bu şampiyonlarda aldıkları üst düzey derecelerle KKTC bayrağının görünür olmasını sağlıyorlardı. Federasyon, Covid-19 pandemisi öncesinde ayrıca F3J planör dalında Avrupa yarışma programına dahil olan uluslararası bir yarışmanın “Kıbrıs” bacağını da düzenlerken, yamaç paraşütü dalında da birden çok uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapmıştı.

SIKINTILAR DİZ BOYUNU AÇTI

Federasyona yakın çevrelerin verdiği bilgilere göre ayrıca şu sıkıntılar yaşanıyor: “- Geçitkale devredildiğinde devletten alternatif pist ve hangar yapımı için hiçbir adım atılmadı, yer gösterilmedi, yetkili birinden herhangi bir direktif çıkmadı. - Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, personeli bizzat kendi tehdit ederek 10 kişinin başka dairelere ‘odacı’ olarak gitmesini emretti ve bunu yapmazlarsa personelin ödenmeyeceğini belirtti. - Federasyon başkanı Zeki Ziya, bu yokluklar içinde başkanlık yapmaya çalışıyor. Yakında, federasyon binasının elektrik ve suyu, faturalarının ödenmemesi gerekçesiyle kesilecek. - Yıllardır bakanlıklarda yalvaran personel, her kapıdan bir vaat alıp geri dönmektedir, fakat vaatler hep boş çıktı ve sözler tutulmadı, federasyon personeli kaygılar içinde. - Bu ekonomik sıkıntıların yanı sıra maaşlarının ödenmemesi, personelin ‘gelecek ay aç mı kalacağım?’ kaygısına kapılmasına yol açtı. - Uluslararası yarışmalarda başarı kazanan ve ülkemize gurur getiren bu pilotlar ve personelin şimdi bu durumda olmasının sebebi ‘devletin umursamazlığından’ başka bir şey değil.”

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03/06/2021 13:36