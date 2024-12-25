Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Greve Gidiyor

32 sendika yarın genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 26 Aralık 2024 Perşembe gününden itibaren ülke genelindeki tüm hastane ve sağlık merkezlerinde genel greve gidileceğini duyurdu. Sendikanın açıklamasına göre, grev sırasında yalnızca acil servisler, 112 ambulans hizmetleri, diyaliz üniteleri, yoğun bakım servisleri ve yatan hasta hizmetleri kesintisiz devam edecek.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: