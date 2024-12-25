Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Greve Gidiyor

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
25/12/2024
HK



32 sendika yarın genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 26 Aralık 2024 Perşembe gününden itibaren ülke genelindeki tüm hastane ve sağlık merkezlerinde genel greve gidileceğini duyurdu. Sendikanın açıklamasına göre, grev sırasında yalnızca acil servisler, 112 ambulans hizmetleri, diyaliz üniteleri, yoğun bakım servisleri ve yatan hasta hizmetleri kesintisiz devam edecek.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"26 Aralık 2024 Perşembe gününden itibaren tüm hastane ve sağlık merkezlerimizde, Acil servisler, 112 Ambulans sistemi, Diyaliz üniteleri, Yoğun bakım servisleri ve yatan hasta hizmetleri hariç tüm birim ve hizmetlerde genel grevde olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.