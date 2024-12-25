Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Greve Gidiyor
YAYIN TARİHİ:
25/12/2024
HK
32 sendika yarın genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 26 Aralık 2024 Perşembe gününden itibaren ülke genelindeki tüm hastane ve sağlık merkezlerinde genel greve gidileceğini duyurdu. Sendikanın açıklamasına göre, grev sırasında yalnızca acil servisler, 112 ambulans hizmetleri, diyaliz üniteleri, yoğun bakım servisleri ve yatan hasta hizmetleri kesintisiz devam edecek.
Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"26 Aralık 2024 Perşembe gününden itibaren tüm hastane ve sağlık merkezlerimizde, Acil servisler, 112 Ambulans sistemi, Diyaliz üniteleri, Yoğun bakım servisleri ve yatan hasta hizmetleri hariç tüm birim ve hizmetlerde genel grevde olacağımızı kamuoyuna duyururuz."
YAYIN TARİHİ: