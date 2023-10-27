Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Genel Kurulu yarın yapılacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Genel Kurulu yarın saat 10.00’da Lefkoşa Thalassemia Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen imzasıyla yapılan açıklamada, Genel Kurul’un nisap aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

Genel Kurul’da başkan, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulunun seçimleri yapılacağı ifade edilen açıklamada, mali raporun okunarak, aklanmasıyla birlikte faaliyet raporunun okunacağı belirtildi.

Açıklamada, Genel Kurul’da ayrıca kayıt ve aidat ücreti miktarlarının da belirleneceği kaydedildi.