Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği: Sorumlulular hesap vermeli

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen ve bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer bebeklerin ise sağlık durumlarının kritik olduğu iddia edilen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Birlik, olayın tüm halkı derinden etkilediğini ve hastanedeki iddiaların ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin mamalarına yanlışlıkla su yerine saf alkol eklendiği yönündeki iddiaların aydınlatılması gerektiği ifade edildi. Her bir bebeğin sağlığının kendileri için değerli olduğunun altını çizen Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, herhangi bir ihmal, hata veya kusur söz konusuysa sorumluların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, olayın şeffaf bir şekilde araştırılması ve kamuoyunun doğru bilgilere ulaşmasının önemine dikkat çekildi. Birlik, bu tür ihmallerin tekrarlanmaması için sağlık sisteminde gerekli denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Son olarak, halktan sabır ve sağduyu dileyen Birlik, bebeklerin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmalarını temenni ettiklerini belirtti.