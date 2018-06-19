Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanlığına Ali Özgöçmen Seçildi

Sendikanın geçen hafta yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. Sendika tüzüğü gereği dün toplanan Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı seçimle Başkanlığa Ali Özgöçmen’i, Genel Sekreterliğe Kenan Akbaş’ı seçti.

Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıya göre görev dağılımı şöyle:

“Başkan Ali Özgöçmen, Genel Sekreter Kenan Akbaş, Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Özgöçmen, Mali Sekreter Çağrı Şah, Eğitim Sekreteri Sultan Kalkan Duruel, Lefkoşa Bölge Temsilciliği Halil Tepe, Salih Özçırak, Ceyhun Akbulut, Gülten Bağcılar, Medine Yudum Tuna; Gazimağusa bölge temsilcisi Arzu Başbuğa, Ümit Gümüllü; Girne bölgesi temsilcisi Neşe Durak; İskele bölgesi temsilcisi Serdar Dalkılıç; Güzelyurt bölge temsilcisi Hüseyin Turaç”

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Ali Özgöçmen, Kenan Akbaş, İbrahim Özgöçmen, Çağrı Şah, Neşe Durak, Halil Tepe, Gülten Bağcılar, Hüseyin Turaç, Salih Özçırak, Ümit Gümüllü, Serdar Dalkılıç, Ceyhun Akbulut, Sultan Kalkan Duruel, Arzu Başbuğa, Medine Yudum Tuna

Denetim Kurulu: Senem Dağaşan, Fatoş Avcil

Disiplin Kurulu: Teslime Akbaş, Hürü Akbaş”