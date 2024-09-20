Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın grevi 60 gün süreyle ertelendi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın bugün hastanenin bazı servislerinde yapacağı grevi 60 gün süreyle erteledi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de çıkan kararda, “Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, anayasal düzeni bozucu nitelikte olması veya elzem olan KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerindeki düzeni bozucu ve genel sağlığı bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve/veya diğer tüm sendikaların, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında ve/veya hastanelerde ve/veya sağlık merkezlerinde 20 Eylül 2024 tarihinde başlatacakları grevin 20.9.2024 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.” denildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bugün 08.00-12.00 saatleri arasında, Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Gündüz Kemoterapi servislerinde iş bırakarak uyarı eylemi yapacağını duyurmuştu.

Sendika, belli başlı sıkıntılar ve geçici işçi sorunlarının giderilmesi talebiyle greve çıkacağını belirterek, Başbakan'ın dün mesai bitimine kadar kendileriyle görüşerek talepleri konusunda adım atmasını beklediğini bildirmişti.