Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Heyeti İle Maliye Bakanı Toplantı Yaptı

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08/12/2021

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Heyeti İle Maliye Bakanı Toplantı Yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileri ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu ihaleleri konusunun ele alındığı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda kamu ihalelerinde ve keşif bedellerinde fiyat farkı uygulamasıyla ilgili bir komite kurulması ve komitenin ilk toplantısını yarın yapmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda yer alan ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, kamu ihaleleri, keşif bedelleri ve fiyat farkı uygulamasıyla ilgili süratle bir komite oluşturulması ve görüşmelerin başlatılması kararı alındı.

08/12/2021 13:27
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TAGS: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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