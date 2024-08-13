Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği 18. yılını kutluyor

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, kuruluşunun 18. yılını kutluyor. Birlik bu çerçevede yarın akşam Lefkoşa’da resepsiyon düzenleyecek.

Birlikten verilen bilgiye göre, kuruluş yıldönümü resepsiyonu, saat 20:00'de Elisyum Park'ta yer alacak. Sektörün önde gelen isimlerinin ve Birlik üyelerinin katılımıyla yapılması planlanan etkinlikte, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin kurucularının konuşmalarını içeren kısa bir sine vizyon gösterimi de olacak.