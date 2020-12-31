Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk ve Bol Bereket Getirmesi Diledi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, sağlık koşullarının başta düşünülmesi kaydıyla insan yaşamındaki sürdürülebilir faaliyetlerinin ön koşulunun ekonomik yaşamın devamlılığı olduğunu vurguladı.

Dernekten yayımlanan mesajda, faaliyetleri genişletmek sureti ile insan dolaşımının ve akışının planlı bir şekilde devam etmesi gerektiği kaydedilerek, “Yeni yaşamı düzenleme ve planlama için daha fazla çaba ve hassasiyetle davranılması gerekmektedir” denildi.

Empati olgusu ile iyi irdelenerek, yeni yılda öngörülü hassasiyetlerin oluşturulmasının, iyi bir yaşam ve geleceğin ilk adımları olduğu belirtilen mesajda, adil ve eşit yaşama erişmeyi umuduyla yeni yılın, halka sağlık, mutluluk ve bol bereket getirmesi dilendi.

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31/12/2020 11:34